В России начались продажи Lada Granta с новой медиасистемой

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» начал продажи Lada Granta с новой медиасистемой Lada Enjoy Pro. Стоимость модели начинается от 638 900 рублей. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба предприятия.

Мультимедийная система с семидюймовым сенсорным дисплеем обеспечивает интеграцию смартфона, поддерживает интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto, а также предоставляет доступ к сервисам «Яндекса».

Звук Lada Enjoy Pro был настроен с учетом архитектуры и объема салона каждой модели Lada, в которой он будет использоваться. Загрузка операционной системы и приложений начинается сразу после того, как пользователь нажимает на брелоке кнопку «открыть дверь». Кроме того, система завершает работу не с момента отключения зажигания, а только с открытием двери водителя, что, например, дает возможность дослушать любимую музыку или закончить телефонный разговор уже после остановки двигателя автомобиля.

24 марта сообщалось, что АвтоВАЗ начал продажи модели Xray с 1,6-литровым мотором и роботизированной коробкой передач. Автомобиль Lada XRay с базовым агрегатом в паре с роботизированной трансмиссией будет доступен в нескольких уровнях исполнения: Comfort, Club и Luxe/Prestige.