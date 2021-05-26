Росрыболовство поможет расследовать инцидент с российским и японским судами

Росрыболовство окажет необходимое содействие в расследовании столкновения российского траулера «Амур» и японской рыболовецкой шхуны «Хокко-мару 8» в Охотском море. Об этом в среду, 26 мая, сообщила объединенная пресс-служба агентства.

Отмечается, что после произошедшего российский траулер конвоируется японским судном в порт Момбецу для проведения расследования аварии.

«Росрыболовство следит за ситуацией в тесном взаимодействии с ФСБ России и МИД России. Росрыболовство выражает соболезнования семьям погибших рыбаков и готовность оказать необходимое содействие в расследовании», — говорится в сообщении.

Представитель агентства в Японии будет отслеживать ситуацию непосредственно на месте, добавили в пресс-службе.

Инцидент произошел утром в среду неподалеку от японского острова Хоккайдо в Охотском море. Столкнулись японское судно весом почти 10 т и российский «Амур» массой 662 т. После аварии японская шхуна, на борту которой было пять человек, перевернулась.

Изначально сообщалось, что трое японских моряков находятся в критическом состоянии без сознания, однако позже в Японии подтвердили смерть всех троих.

Патрульный корабль управления безопасности на море Японии доставил в порт города Момбецу двух пострадавших, а также тела трех погибших местных рыбаков.

В пресс-службе Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России уточнили, что столкновение произошло в условиях плохой видимости.

«По предварительной информации, японское судно в условиях тумана и недостаточной видимости находилось без подачи сигналов. В результате случившегося российские граждане не пострадали», — сообщили в ведомстве.

По факту инцидента следователи инициировали процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта».

Посольство России в Токио выразило соболезнования в связи с гибелью рыбаков. Дипломаты отметили, что находятся в постоянном контакте с японской стороной, уточняют все обстоятельства происшествия.

Генеральный консул РФ в Саппоро Сергей Марин отметил, что никто из членов российского суд не арестован и за помощью не обращался.