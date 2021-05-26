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В Минэкономразвития рассказали о динамике восстановлении экономики России

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Министр экономического развития России Максим Решетников заявил в среду, 26 мая, что российская экономика восстанавливается.

«Экономика восстанавливается, динамика восстановления — она даже чуть лучше наших ожиданий. Мы это видим по очень разным показателям», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

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Ранее, 29 апреля, президент России Владимир Путин сообщил, что стране удается обеспечивать макроэкономическую стабильность. По его словам, за счет грамотно продуманной бюджетной политики удалось увеличить федеральные расходы на поддержку ключевых отраслей экономики и социальной сферы.

23 апреля стало известно, что Центральный банк РФ ожидает возврата российской экономики к докризисному уровню уже во втором полугодии 2021 года.

В регуляторе уточнили, что восстановление экономической активности приобретает всё более устойчивое положение. Так, согласно итогам I квартала 2021 года, оборот розничной торговли приблизился к уровню до пандемии коронавирусной инфекции.

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