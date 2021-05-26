В Минэкономразвития рассказали о динамике восстановлении экономики России

Министр экономического развития России Максим Решетников заявил в среду, 26 мая, что российская экономика восстанавливается.

«Экономика восстанавливается, динамика восстановления — она даже чуть лучше наших ожиданий. Мы это видим по очень разным показателям», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее, 29 апреля, президент России Владимир Путин сообщил, что стране удается обеспечивать макроэкономическую стабильность. По его словам, за счет грамотно продуманной бюджетной политики удалось увеличить федеральные расходы на поддержку ключевых отраслей экономики и социальной сферы.

23 апреля стало известно, что Центральный банк РФ ожидает возврата российской экономики к докризисному уровню уже во втором полугодии 2021 года.

В регуляторе уточнили, что восстановление экономической активности приобретает всё более устойчивое положение. Так, согласно итогам I квартала 2021 года, оборот розничной торговли приблизился к уровню до пандемии коронавирусной инфекции.