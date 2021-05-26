Путин подписал закон о денонсации налогового соглашения с Нидерландами

Президент России Владимир Путин в среду, 26 мая, подписал закон о денонсации межправительственного соглашения между РФ и Нидерландами об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество. Документ опубликован на официальном портале правовой инфорнмации.

«Денонсировать соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Королевства Нидерландов об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество, подписанное в Москве 16 декабря 1996 года», — говорится в законе.

19 мая соглашение было объявлено недействительным Советом Федерации России. Соответствующий законопроект в Госдуму внесло правительство России, депутаты на заседании 11 мая денонсировали соглашение.

В феврале 2021 года Амстердам заявил, что готов подписать соответствующее налоговое соглашение с российской стороной при условии включения в документ льготы для реального частного нидерландского бизнеса, инвестирующего в Россию. Позднее в том же месяце кабмин сообщил, что Нидерланды сопротивляются пересмотру соглашения, но Россия занимает в этом вопросе жесткую позицию и власти «наведут порядок».

Обложить налогом в 15% доходы в виде дивидендов и процентов, которые переводятся на счета за границей, в марте 2020 года поручил президент России Владимир Путин. Российский лидер предупредил, что Москва в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений с государствами, которые не примут ее предложения.

Помимо Нидерландов, изменения затронули Кипр, Мальту и Люксембург.