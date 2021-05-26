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Подросток получил ожоги 70% тела на железной дороге в Вологде

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Уголовное дело возбудили в Вологде по факту инцидента с 13-летним школьником на железной дороге. Мальчик забрался на крышу поезда и получил сильный удар током.

По данным Северо-Западного следственного управления на транспорте, вечером 25 мая подросток во время прогулки с другом решил залезть на поезд у главного парка железнодорожной станции Вологда-2. От удара током школьника отбросило на землю. Его друг испугался и убежал. Вспышку заметил помощник машиниста. Когда он нашел мальчика, одежда на пострадавшем горела. Мужчина взял огнетушитель, чтобы сбить пламя, а также оказал ребенку первую помощь. Об этом пишет ИА FlashNord.

Школьника доставили в больницу с ожогами 70% поверхности тела, а также с травмами головы и переломом позвонков. Состояние мальчика оценивается как крайне тяжелое.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

25 мая сообщалось о гибели жителя Волгограда во время покоса травы. 32-летний мужчина задел газонокосилкой удлинитель, из-за чего произошло повреждение провода. Потерпевший коснулся оголенного участка провода и получил удар током.

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