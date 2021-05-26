В Сбербанке допустили победу над телефонным мошенничеством в 2021 году

Телефонное мошенничество можно победить уже в 2021 году. Такое заявление в среду, 26 мая, сделал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Я считаю, что у нас есть все шансы, чтобы победить телефонное мошенничество в этом году, если мы будем принимать правильные решения, в том числе организационные», — отметил он в интервью ТАСС.

По словам Кузнецова, важно принимать меры на уровне операторов сотовой связи. Они обеспечат снижение числа звонков от злоумышленников на 80%.

Кроме того, зампред правления банка напомнил о действии фишинговых сайтов, посредством которых мошенники получают доступ к личным данным граждан и снимают деньги с их счетов.

Ранее в среду старший юрист практики банковского и финансового права, рынков капитала Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Максим Барышев рассказал, что звонок с неизвестного номера или обращение в мессенджере представителя «успешной финансовой организации», но без лицензии Центробанка на легальную деятельность в стране должны настораживать.

Он порекомендовал при получении звонка или сообщения от представителя «финансовой организации» уточнить, откуда у собеседника ваши личные данные, имеется ли у предполагаемой организации ваше согласие на предоставление рекламы.

Накануне Кузнецов сообщил «Известиям», что ежемесячный ущерб граждан от телефонного мошенничества по всей стране составляет 3,5–5 млрд рублей. Самой распространенной схемой (61%) телефонного мошенничества он назвал перевод денег на «защищенный» счет.