Режим повышенной готовности ввели во Владивостоке из-за дождя

Синоптики прогнозируют сильный дождь во Владивостоке в четверг, 27 мая. Службы жизнеобеспечения города находятся в состоянии повышенной готовности.

Согласно прогнозам, дождь ожидается в первой половине дня. Всего может выпасть до 35 мм осадков. Скорость ветра во время ливня будет достигать 16 м/с. Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Городские службы в любой момент готовы приступить к ликвидации последствий непогоды. Жителей Владивостока и туристов просят соблюдать осторожность. Во время дождя не следует использовать личный транспорт. Кроме того, при порыва ветра рекомендуется обходить стороной старые деревья и шаткие конструкции.

Накануне сообщалось, что май 2021 года побьет исторический рекорд по осадкам в Санкт-Петербурге. Последний месяц весны станет самым дождливым более чем за 140 лет. Общее количество осадков превысит 350% от средних многолетних значений.