Москва вышлет сотрудника посольства Болгарии в качестве ответной меры

МИД России в среду, 26 мая, объявил о высылке одного сотрудника посольства Болгарии в Москве в качестве ответной меры на действия Софии. Об этом 26 мая сообщается на сайте российского МИДа.

«26 мая посол Болгарии Атанас Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении persona nоn grata сотрудника посольства Болгарии в России», — следует из сообщения.

Подчеркивается, что данная мера является ответом на принятое в апреле болгарской стороной ничем не мотивированное решение объявить persona nоn grata дипломата посольства России в Софии.

Ранее, 28 апреля, сообщалось, что в Болгарии шестерых россиян подозревают в причастности к взрывам на военных складах страны, которые произошли в ноябре 2011 года в районе села Дольни Дол. В то же время никаких конкретных доказательств в причастности граждан РФ к произошедшему не приводилось.

В связи с выдвинутыми обвинениями МИД Болгарии 29 апреля объявил о грядущей высылке российского дипломата из страны, при этом попросил Россию оказать полное содействие болгарским властям в расследовании взрывов на болгарских оружейных складах.

Глава МИД России Сергей Лавров в тот же день сравнил данное заявление с убийством австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда, которое произошло в 1914 году и послужило поводом для начала Первой мировой войны. Министр с иронией отметил, что все идет к тому, что РФ могут обвинить еще и в этом.

22 марта МИД Болгарии также объявил двух сотрудников российского посольства в Софии персонами нон грата после задержания шести сотрудников минобороны Болгарии и военной разведки страны по подозрению в шпионаже в пользу России.

Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Софию прекратить участие в «охоте на ведьм», так как это наносит ущерб интересам самой Болгарии. Как уточнила Захарова, это не первая высылка дипломатов за последние полгода, которая вновь не подкреплена никакими доказательствами.