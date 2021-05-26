Американист назвал темы взаимного интереса для Путина и Байдена

У президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, несмотря на серьезные разногласия по международной политике, есть целый ряд тем, представляющих взаимный интерес, рассказал «Известиям» эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в среду, 26 мая.

Накануне стало известно, что встреча лидеров США и России состоится 16 июня в Женеве.

Оба президента заинтересованы в контроле над вооружениями, поэтому на встрече продолжат диалог о судьбе договора СНВ-3, сказал Константин Блохин.

«Байден и Путин уже пролонгировали существующий договор СНВ-3. Предыдущий договор был подписан администрацией [экс-президента США] Барака Обамы, где вице-президентом был именно Байден. Обсудят будущее после договора СНВ-3», — отметил политолог.

В то же время он обратил внимание на то, что администрация экс-президента США Дональда Трампа вышла из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а администрация Байдена не вернулась в него.

«Где американцы будут размещать эти ракеты — в Европе или Азии, или одновременно и там, и там? Или временно возьмут тайм-аут? Уверен, эта тема всплывет в ходе переговоров», — заявил Блохин.

Еще одной темой на переговорах станет иранская ядерная сделка, уверен американист.

«Представители администрации Байдена заявляют о желании вернуться в сделку. Выход из сделки Трампа подвергли критике по всему миру, в том числе и в России. Предыдущая иранская ядерная сделка была результатом многосторонней дипломатии — усилий США, России, Европы, Ирана», — сказал эксперт.

Также Россия и США могут найти общий язык в вопросах экологии.

«Джо Байден продвигает повестку «зеленой» экономики и защиты окружающей среды. Россия не загрязняет окружающую среду, как в этом обвиняют тот же Китай. Наоборот, Сибирь — это «легкие» планеты», — добавил американист.

В целом же политолог заявил, что не ждет от встречи прорывных договоренностей и кардинального улучшения взаимоотношений между Россией и США.

«Встреча нужна для того, чтобы взять под контроль российско-американские отношения, сделать их более предсказуемыми, потому что после оскорбления Байденом российского президента был момент, когда стало невозможно сотрудничество даже в тех областях, в которых есть взаимные интересы», — заключил американист.

Накануне, 25 мая, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что будет рада, если президенты России и США проведут личную встречу. Предстоящий саммит Байдена и Путина также поприветствовал официальный представитель швейцарского внешнеполитического ведомства Пьер Ален Эльчингер.

Отмечается, что лидеры в ходе встречи намерены обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений. Кроме того, темами разговора президентов станут проблематика стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе взаимодействие стран в борьбе с пандемией COVID-19 и урегулирование региональных конфликтов. Байден предложил Путину провести саммит в ходе телефонного разговора 13 апреля. В Кремле отмечали, что позитивно расценивают предложение и изучат его внимательно.