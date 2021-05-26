МИД Белоруссии призвал западных партнеров к переговорам

Дальнейшая эскалация между странами Запада и Белоруссией ни к чему хорошему не приведет, сторонам надо решать вопросы в процессе переговоров. Об этом 26 мая заявил глава МИД республики Владимир Макей в ходе выступления в Доме правительства в Минске.

«Проблемы должны решаться за столом переговоров — это наша принципиальная позиция», — сказал глава белорусской дипломатии, сообщает агентство «БелТА». По словам Макея, санкции против Минска направлены на разрушение экономики и государства.

Дипломат призвал западных партнеров одуматься. На абсолютно все санкции Беларусь ответит адекватным образом, пообещал он.

25 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим белорусским коллегой по ситуации с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске. Белорусская сторона обещала обеспечить доступ российских консульских сотрудников к россиянке Софье Сапеге, задержанной в Минске на 72 часа по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом республики.

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.

На борту самолета находился бывший главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его вместе с Софьей Сапегой задержали после посадки лайнера. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании судна.

Западные страны раскритиковали Минск после инцидента. На саммите Евросоюза было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Кроме того, Белоруссии пригрозили санкциями.