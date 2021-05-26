Пожары площадью 205,2 га ликвидировали за сутки в Иркутской области

Два природных пожара ликвидировали в Иркутской области за минувшие сутки. Общая площадь очагов составила 205,2 га.

По данным областного правительства, возгорания были зарегистрированы в Усть-Кутском и Киренском районах. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia. Кроме того, к утру 26 мая в действующее состояние перешел пожар в Бодайбинском районе, его площадь составляет 8 га.

Специалисты уточняют, что в возникновении двух пожаров виновато местное население. К ликвидации горения за сутки привлекли 32 пожарных-десантников и 26 работников лесопожарных станций.

С начала пожароопасного сезона в Иркутской области зарегистрировано 78 возгораний на землях лесного фонда общей площадью 1,5 тыс. га. По сравнению с 2020 годом количество пожаров сократилось на 236 случаев. До 30 июля на северных территориях региона действует особый противопожарный режим. Местным жителям запрещено жечь мусор и сжигать сухую растительность.