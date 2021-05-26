В Японии расследуют дело о возможной халатности при столкновении судов

Береговая охрана Японии в связи с инцидентом в Охотском море, где столкнулись российское судно «Амур» и японская рыболовецкая шхуна, ведет следствие по делу о возможной халатности, повлекшей за собой смерть. Об этом сообщает в среду, 26 мая, Kyodo.

Издание отмечает, что 27 мая в порт города Момбецу на севере Японии будет направлен следователь из комитета по транспортной безопасности.

Ранее в этот день, примерно в 6:00 утра в среду (полночь мск), столкнулись японское судно весом почти 10 т и российский корабль «Амур», который весит 662 т. После аварии японское судно перевернулось. Трое рыбаков погибли, двое были спасены.

Патрульный корабль управления безопасности на море Японии в тот же день доставил в порт города Момбецу двух пострадавших и тела погибших рыбаков.

Посольство России в Токио выразило соболезнования в связи с гибелью рыбаков.

В спасательном центре «Южно-Сахалинск» «Интерфаксу» заявили, что авария произошла в условиях плохой видимости. По словам генконсула Сергея Марина, утром в районе столкновения наблюдался сильный туман.