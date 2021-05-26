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За два дня конкурса «Конный марафон» военные наездники прошли маршрут в 100 км

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В республике Тыва завершился всеармейский конкурс «Конный марафон». За два дня военные наездники прошли маршрут протяженностью 100 км. На пути было более 80 целей, например укрытая пехота, минометный расчет. Команду победителей определят после подсчета штрафных баллов, сообщает телеканал «Известия». Лучшие военнослужащие примут участие в Международных играх АрМИ-2021.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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