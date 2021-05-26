В Subaru рассказали о новинках для России

Японская компания Subaru планирует в текущем году начать в России продажи двух новых моделей. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 26 мая в редакцию «Известий».

Отмечается, что летом 2021 года Subaru представит новое поколение универсала повышенной проходимости Outback.

«Управляемость легкового универсала Outback легко сочетает с вместительностью и проходимостью, а фирменные технические решения Subaru делают этот автомобиль уникальным предложением на рынке», — говорится в сообщении бренда.

Еще одна новинка — обновленный кроссовер Subaru Forester. Модель будет представлена на российском рынке в конце года.

25 марта Subaru объявила о старте продаж в России обновленного компактного городского кроссовера Subaru XV 2021 модельного года.

От предыдущей модели Subaru XV отличается измененными бамперами, противотуманными фарами и радиаторной решеткой. Также появился новый цвет кузова — «плазменно-желтый перламутр».