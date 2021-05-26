Музей тайги построят на территории Уссурийске

В Уссурийске построят музей, посвященный тайге. В новом объекте культуры обустроят несколько выставочных залов и внутренний сад.

Построить музей предложили в центре «Амурский тигр». Участок под строительство выделен в районе ледовой арены на улице Краснознаменной. Площадь двухэтажного здания составит свыше 1,3 тыс. кв. м. Особое внимание архитекторы уделят благоустройству территории рядом с музеем. Место строительства посетил министр юстиции РФ, председатель наблюдательного совета АНО «Амурский тигр» Константин Чуйченко.

«Помимо природных разделов и отдельного раздела, посвященного амурскому тигру, мы не оставим без внимания этнографию, потому что история Приморского края и его населения очень и очень интересна. Конечно, мы будем использовать все современные музейные технологии, и я думаю, что эти экспозиции будут востребованы и посещаемы не только жителями Приморского края, но и гостями, в том числе и из Зарубежья», — цитирует Чуйченко ИА UssurMedia.

Строительство начнется в июле 2021 года, а окончание работ запланировано на 2023 год.