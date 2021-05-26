В ФРГ назвали причину заявлений о причастности РФ к инциденту с самолетом Ryanair

Заявления о причастности России к посадке самолета авиакомпании Ryanair в Минске озвучиваются для напряжения отношений с Москвой. Об этом в среду, 26 мая, заявил «Известиям» член комитета бундестага по международным делам Вальдемар Гердт, комментируя заявление главы комитета Норберта Реттгена.

Гердт назвал его «чистым трансатлантиком и мультиглобалистом», добавив, что неудивительно, что такие заявления идут именно от Реттген, который, скорее всего, отрабатывает свою «заокеанскую» версию.

«[Это было сказано для] напряжения обстановки с Россией, и я думаю, что весь этот проект был изначально заточен именно на это. Я не совсем согласен с тем, что сделала Белоруссия, можно было просчитать реакцию. И даже если им эту информацию подали западники какие-то — я тоже этого не исключаю, — то надо было просчитать информацию, плюсы и минусы», — подчеркнул политик.

Также он выразил сомнения, что задержанный бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич стоит той напряженности, которая возникла в данный момент. По словам Гердта, это чисто отработанный классический проект, а в Белоруссии просто «попались на эту приманку».

Помимо этого депутат указал на то, что эта ситуация максимально осложнит отношения России и Белоруссии с Западом.

«Мы виток за витком накручиваем обстановку и все ближе и ближе подходим к глобальному конфликту. И я точно знаю, что это не в интересах Белоруссии, не в интересах России и не в интересах Европы. Европа уже переживала последствия такого конфликта. И если это не в наших общих интересах, почему мы так наивно пляшем под заокеанскую дудку, работаем по их сценарию?» — задался вопросом Гердт.

Также он подчеркнул, что именно это его в политиках и стратегах удивляет, так как вроде все всё понимают, однако делают то, что «по сценарию написано из-за океана».

Ранее в этот день стало известно, что Реттген заявил о том, что посадка самолета Ryanair в Минске была осуществлена с согласия России. Политик также указал на то, что без поддержки Москвы президент Белоруссии Александр Лукашенко «уже давно бы больше не был у власти». Помимо этого Реттген призвал к санкциям в отношении Минска, в частности против военных, госпредприятий и структур безопасности.

При этом накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что главы государств и правительств стран ЕС обсудили возможную причастность России к инциденту с самолетом в Минске, однако имеющаяся информация не позволяет утверждать что-либо. Также она подчеркнула, что отношения с Россией долго обсуждались без привязки к инциденту с самолетом.

В сою очередь глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан указал на то, что власти Белоруссии приняли решение о принудительной посадке самолета Ryanair в Минске самостоятельно, независимо от Москвы.

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Также в Сети появилась запись разговора пилота самолета с белорусским авиадиспетчером, согласно которой диспетчер посоветовал борту приземлиться «в целях безопасности».

На борту лайнера находился Протасевич. После посадки судна его задержали, а Следственный комитет республики возбудил уголовное дело из-за сообщения о ложном минировании самолета.

Произошедшее осудили страны Запада, некоторое из них запретили своим авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве Белоруссии, а также призвали власти республики отпустить Протасевича. 24 мая на саммите Евросоюза было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз и принять дополнительные целенаправленные экономические санкции.