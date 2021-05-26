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Первая передвижная стоматология появилась в Красноярском крае

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Первая передвижная стоматология начала работу в Красноярском крае. Стоимость комплекса, приобретенного в рамках нацпроекта «Здравоохранение», составила 11 млн рублей.

Стоматология получила лицензию в середине мая. В состав выездной бригады вошли хирург, терапевт, а также медсестра. Они будут оказывать бесплатную стоматологическую помощь пациентам, включая лечение кариеса и удаление зубов. Также специалисты смогут проводить осмотры и консультации взрослых и детей.

До конца недели врачи планируют провести прием в поселке Бархатово, а затем отправятся в Ермолаево. Об этом пишет ИА KrasnoyarskMedia.

По словам губернатора Александра Усса, в период пандемии медицинским специалистам приходится работать с огромной нагрузкой. Поэтому передвижные комплексы стали особенно актуальны.

В середине апреля сообщалось о запуске поезда для вакцинации от коронавируса на железной дороге на Урале. Вагон переоборудовали под прививочный кабинет, где идет обеззараживание бактерицидными лампами и очищается воздух.

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