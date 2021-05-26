Лукашенко отказался оправдываться из-за инцидента с самолетом Ryanair

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе выступления в Доме правительства в среду, 26 мая, заявил, что республика не намерена стоять на коленях и оправдываться из-за инцидента с пассажирским самолетом Ryanair, который экстренно сел в Минске 23 мая.

Белорусский лидер указал, что страну не интересует якобы объективная информация «обвинителей».

«Но стоять на коленях и оправдываться мы не будем, потому что не за что. Мы также отдаем себе отчет, что объективная информация наших обвинителей не интересует. Им не нужна объективная информация. Они запустили маховик», — приводит его слова газета «СБ. Белоруссия сегодня».

Лукашенко в ходе выступления уточнил, что сообщение о минировании самолета поступило из Швейцарии в аэропорты Афин, Вильнюса и Минска одновременно. Белоруссия в соответствии с международными правилами оперативно довела информацию об этом до экипажа самолета, подчеркнул он.

Политик также уточнил, что самолет развернули возле Белорусской атомной станции (БелАЭС) и в это время все защитные системы станции, в том числе ПВО, были переведены в полную боевую готовность.

«По моему распоряжению все системы защиты атомной станции, в том числе противовоздушная оборона, были подняты по тревоге мгновенно и переведены в режим полной боевой готовности», — заявил он.

Ранее в этот же день Лукашенко заявил, что в самолете Ryanair находился террорист и об этом знали далеко за пределами Белоруссии. По его словам, экипаж пассажирского лайнера советовался с «хозяевами самолета и аэропортом в Вильнюсе», но решил приземлиться в Минске.

Он также отметил, что три пассажира вышли из самолета в Минске, чтобы не возвращаться из Вильнюса, однако из них сделали фейковых сотрудников КГБ.

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.

На борту самолета находился бывший главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали вместе со спутницей, россиянкой Софьей Сапегой.

24 мая на саммите ЕС было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Ряд международных авиакомпаний отказался от полетов через воздушное пространство Белоруссии.

В тот же день президент США Джо Байден назвал «прямым оскорблением международных норм» ситуацию с самолетом Ryanair в Белоруссии и поручил разработать меры привлечения к ответственности виновных.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь назвала шокирующей реакцию Запада на инцидент с посадкой самолета Ryanair в Белоруссии. 25 мая она сравнила реакцию ЕС с истерикой.