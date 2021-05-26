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Бесплатную парковку предложили отменить в центре Иркутска

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Проект концепции развития парковочной сети обсудили на депутатских слушаниях в Иркутске. Платные парковки на 3 тыс. мест предлагают создать в центре города.

По словам заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства Романа Орноева, ввести платные парковки рекомендуется на улицах Лапина, Чехова, Фурье, Киевской и других. На данный момент власти выполняют комплекс мероприятий по созданию платной парковочной зоны. Инициатива поступит в законодательное собрание до 1 июля. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.

Предполагается, что 10% платных мест будет рассчитано на льготников. Стоимость часа стоянки может составить 40 рублей. Парковка станет платной с 8 до 21 часа. В мэрии считают, что доход от оплаты парковки и штрафов с нарушителей ежегодно будет составлять свыше 500 млн рублей в год.

По словам Орноева, бесплатные парковки создают большой поток автомобилей, что приводит к пробкам. Это создает помеху для общественного транспорта. Создание платных парковок снизит нагрузку на дорожную сеть.

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