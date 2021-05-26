Лукашенко предупредил недоброжелателей о риске мировой войны

В настоящее время против Белоруссии ведется гибридная война, нельзя дать ей перерасти в «горячую». Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе выступления в Доме правительства. По словам белорусского лидера, есть риск начала мировой войны.

«Нужно сделать всё, чтобы она не переросла в горячую», — цитирует его «Беларусь сегодня».

По словам Лукашенко, западные страны ищут новые уязвимости и их действия направлены не только на Белоруссию.

«Мы для них полигон. Экспериментальная площадка перед броском на Восток. Апробировав у нас, они пойдут туда», — выразил он уверенность.

Как предупредил президент Белоруссии, недоброжелателям надо воздержаться от необдуманных действий.

«Если здесь что-то вспыхнет, это — мировая война», — подчеркнул он.

Ранее в этот день политик отметил, что недружественные страны перешли от организации бунтов в Белоруссии к «этапу удушения». По его мнению, «сильные мира сего» ведут борьбу за сферы влияния на фоне пандемии коронавируса.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске в связи с сообщением о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту в это время находился экс-главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, который был задержан после посадки воздушного судна.

На саммите ЕС из-за инцидента с самолетом Ryanair было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Также Евросовет призвал всех базирующихся в ЕС авиаперевозчиков избегать перелетов через Белоруссию.

Между тем пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что инцидент с лайнером политизируют, и указал на поспешность воинственных заявлений Запада.