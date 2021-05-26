Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Взрыв прогремел в сирийском городе Дераа
Мир
Три человека задержаны по делу о крушении фуникулера в Италии
Интернет
Крупные IT-компании обязали до 1 июля локализовать базы данных в России
Мир
Лукашенко обвинил Протасевича в желании устроить в Белоруссии «кровавый мятеж»
Мир
Постпред РФ заявил о двойных стандартах ЕС при оценке инцидента Ryanair
Интернет
Twitter удалил более 90% запрещенного контента после замедления работы
Экономика
Кабмин выделит 4,9 млрд рублей на термоядерную установку в Курчатовском институте
Мир
Полиция выдала ордер на арест Мэрилина Мэнсона
Интернет
Кириенко исключил отграничение рынка РФ от иностранных компаний

Третий фестиваль уличного искусства пройдет в Сахалинской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Сахалине при поддержке регионального правительства пройдет третий фестиваль уличного искусства.

Стена доверия: что делать с уличным искусством
Кто сможет определить художественную ценность произведений стрит-арта

В прошлом году фестиваль прошел в конце августа. На него были приглашены мастера стрит-арта из разных городов России. Вместе с сахалинскими художниками они создавали совместные проекты, сообщает ИА SakhalinMedia.

В этом году проведение фестиваля планируется на 14–15 августа, но подробности и программа пока неизвестны.

Напомним, администрация Липецка предлагает провести Всероссийский фестиваль граффити. Его посвятят Году архитектуры и градостроительства, объявленном в России и СНГ.

Сюжеты граффити должны иметь военно-патриотическую и культурно-просветительскую направленность. В ближайшее время планируется запустить онлайн-регистрацию, отбор эскизов и художников.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021