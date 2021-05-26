Третий фестиваль уличного искусства пройдет в Сахалинской области

На Сахалине при поддержке регионального правительства пройдет третий фестиваль уличного искусства.

В прошлом году фестиваль прошел в конце августа. На него были приглашены мастера стрит-арта из разных городов России. Вместе с сахалинскими художниками они создавали совместные проекты, сообщает ИА SakhalinMedia.

В этом году проведение фестиваля планируется на 14–15 августа, но подробности и программа пока неизвестны.

Напомним, администрация Липецка предлагает провести Всероссийский фестиваль граффити. Его посвятят Году архитектуры и градостроительства, объявленном в России и СНГ.

Сюжеты граффити должны иметь военно-патриотическую и культурно-просветительскую направленность. В ближайшее время планируется запустить онлайн-регистрацию, отбор эскизов и художников.