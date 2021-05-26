Постпред РФ заявил о двойных стандартах ЕС при оценке инцидента Ryanair

Постпред России при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов сообщил о двойных стандартах ЕС при оценке инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске.

«В очередной раз Евросоюз не только следовал традиционной линии двойных стандартов, но на сей раз полностью утратил ощущение логики и последовательности своих оценок. Потому что в одном и том же абзаце итогового заключения заседания Евросовета призывать к независимому расследованию конкретно по линии ICAO (Международной организации гражданской авиации. — Ред.) и тут же закрывать воздушное пространство... Как говорится, сначала надо разобраться», — заявил Чижов в эфире «Россия 24» в среду, 26 мая.

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Также в Сети появилась запись разговора пилота самолета с белорусским авиадиспетчером, согласно которой диспетчер посоветовал борту приземлиться «в целях безопасности».

На борту лайнера находился бывший главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки судна его задержали. Кроме того, была задержана россиянка Софья Сапега, арест которой 25 мая продлили на два месяца в связи с подозрениями в причастности к преступлениям.

В связи с данным инцидентом страны Запада раскритиковали Минск. Так, Евросоюз принял решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в страны ЕС, европейским авиаперевозчикам рекомендовано облетать Белоруссию. После этого заявления многие авиакомпании, в число которых входят Austrian Airlines, Finnair и LOT приняли решение приостановить полеты в воздушном пространстве республики.

В Евросоюзе также призвали принять в отношении Белоруссии дополнительные целенаправленные экономические санкции.

25 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление относительно подобного решения ряда стран. В тот же день бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что разочарован реакцией Евросоюза на инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair.