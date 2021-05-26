В прямом эфире ОК обсудят проблемы детей и подростков, живущих с ВИЧ

Социальная сеть «Одноклассники» совместно с ЮНЭЙДС и ЮНЕСКО проведут прямой эфир о том, как помочь детям со сложными диагнозами подготовиться ко взрослой жизни. В эфире примет участие певица Зара — артист ЮНЕСКО, врачи, психологи и эксперты. Встреча пройдет 26 мая в 18:00 мск в группе «Касается даже тех, кого не касается».

Гости и герои программы ответят на самые острые вопросы пользователей о том, как родителям обеспечить регулярное принятие терапии ребенком, как вместе с ребенком справиться с реакциями окружающих, помочь ему наладить отношения со сверстниками и подготовиться ко взрослой жизни.

Эксперты расскажут о том, как медицина смогла перевести ВИЧ-инфекцию из разряда смертельных в хронические заболевания, как и почему ВИЧ инфицируются дети, что нужно сделать, чтобы ребенок не заболел ВИЧ, и как обеспечить ему долгую и продуктивную жизнь в случае получения инфекции.

В России более 10 тыс. детей и подростков, живущих с ВИЧ. 40% из них живут в приемных семьях. Как для детей, так и для семей, в которых они растут, диагноз ВИЧ-инфекция — это не только медицинская, но и острая социальная проблема.

«По данным ЮНЭЙДС, число подростков и молодых людей в возрасте 15–24 лет, живущих с ВИЧ, в странах Восточной Европы и Центральной Азии выросло с 2015 по 2020 год на 12%, и 54% среди них (более 70 тыс. человек) — это парни и молодые мужчины. Растет число случаев инфицирования молодежи сексуальным путем. При этом знания о профилактике ВИЧ среди подростков и молодежи в странах ВЕЦА остаются низкими. Именно поэтому так важно, чтобы родители помогли подросткам найти качественную информацию о профилактике ВИЧ и репродуктивном здоровье, о том, как защитить себя от насилия, буллинга, как сказать «нет», как выстроить личные границы. У ЮНЭЙДС и ЮНЕСКО имеются много полезных ресурсов на эту тему, и мы обязательно поделимся подборкой для родителей в нашей группе в ОК», — сказала Елена Кирюшина, специалист по работе с молодежью в Региональном офисе ЮНЭЙДС для стран Восточной Европы и Центральной Азии.

Одноклассники совместно с ЮНЕСКО и ЮНЭЙДС регулярно проводят и поддерживают социальные проекты, направленные на образование аудитории по теме ВИЧ. В 2017 году в OK проходил флешмоб и видеочат со звездами в поддержку Всемирного дня борьбы со СПИДом. Также пользователи могли пройти тест «Что вы знаете о ВИЧ?». В 2018 году OK появился квест, который помог пользователям проверить свои знания о ВИЧ на примере бытовых ситуаций.