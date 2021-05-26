Кабмин выделит 4,9 млрд рублей на термоядерную установку в Курчатовском институте

Правительство России выделит 4,9 млрд рублей на техническое дооснащение термоядерной установки токамак Т-15МД, расположенной в Курчатовском институте, сообщает 26 мая пресс-служба кабинета министров.

Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Инвестиции будут проходить с 2021 по 2024 год.

«Средства пойдут на совершенствование комплекса дополнительного нагрева плазмы, в результате чего общий показатель мощности нагрева составит 11 МВт. Также будет модернизирована криогенная аппаратура, системы физических диагностик и циркуляции лития», — говорится на сайте правительства.

По итогам исследований на обновленной установке будут получены сведения, необходимые для перехода к стационарному термоядерному источнику нейтронов на основе токамака.

На Т-15МД также проведут эксперименты в поддержку международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР, в создании которого принимают участие российские учёные. Демонстрационный реактор проекта ИТЭР строится рядом с исследовательским центром Кадараш во Франции. В реализации проекта принимают участие Евросоюз, Россия, Китай, Индия, Япония, Южная Корея и США.

Установка Т-15МД является модифицированной версией термоядерного комплекса Т-15, функционировавшего в Курчатовском институте в течение 30 лет. Ее запуск прошел в Национальном исследовательском центре «Курчатовский институт» 18 мая.