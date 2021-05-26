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В ЦБ заверили в отсутствии проблем из-за дыры в валютном балансе банков

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Системной проблемы из-за дыры в валютном балансе российских банков не зафиксировано. Об этом в среду, 26 мая, сообщили в пресс-службе Центробанка.

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Уточняется, что уровень ликвидности для выполнения обязательств является комфортным.

«Системной проблемы не наблюдается. Общий объем валютной ликвидности на 1 мая 2021 составил $48,5 млрд, чего достаточно для покрытия около трети валютных средств корпоративных клиентов, или 15% всех валютных обязательств», — приводит сообщение регулятора «РИА Новости».

По данным ЦБ, в последние годы волатильность валютных остатков небольшая. Однако при появлении необходимости банки могут получить дополнительный объем ликвидности, если приобретут валюту на рынке или осуществят своп.

Кроме того, в Центробанке допустили использование других инструментов поддержки.

Ранее в этот же день СМИ со ссылкой на отчетность банковского сектора сообщили, что отрицательные чистые валютные активы банковского сектора достигли максимума — $15 млрд (более 1 трлн рублей). Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий уточнил, что отрицательные валютные активы образовались в ноябре и стабильно нарастали до мая.

Ранее, 17 мая, первый зампред ЦБ Ксения Юдаева сообщила, что Банк России видит достаточно быстрый рост долговой нагрузки (ПДН) россиян. По ее словам, в некоторых сегментах можно говорить о пузырях.

Она напомнила, что в 2020 году регулятор волновала стабильность финансовых рынков, тогда как в настоящий момент Банк России озабочен долговой нагрузкой населения и возможным формированием пузырей.

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