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В бундестаге заявили о посадке Ryanair в Минске с ведома России

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Посадка самолета авиакомпании Ryanair в Минске была осуществлена с согласия России. Такое мнение высказал глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген, не приведя при этом конкретных аргументов.

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«Стоит по меньшей мере исходить из того, что государственный угон самолета происходил с согласия Кремля, если даже не при оперативной поддержке со стороны России», — сказал он изданию Rheinischen Post.

Политик указал на то, что без поддержки Москвы президент Белоруссии Александр Лукашенко «уже давно бы больше не был у власти». Помимо этого, Реттген призвал к санкциям в отношении Минска, в частности против военных, госпредприятий и структур безопасности.

При этом накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что главы государств и правительств стран ЕС обсудили возможную причастность России к инциденту с самолетом в Минске, однако имеющаяся информация не позволяет утверждать что-либо.

Также она подчеркнула, что отношения с Россией долго обсуждались без привязки к инциденту с самолетом.

В сою очередь, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан указал на то, что власти Белоруссии приняли решение о принудительной посадке самолета Ryanair в Минске самостоятельно, независимо от Москвы.

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Также в Сети появилась запись разговора пилота самолета с белорусским авиадиспетчером, согласно которой диспетчер посоветовал борту приземлиться «в целях безопасности».

На борту лайнера находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки судна его задержали, а Следственный комитет республики возбудил уголовное дело из-за сообщения о ложном минировании самолета.

Произошедшее осудили страны Запада, некоторое из них запретили своим авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве Белоруссии, а также призвали власти республики отпустить Протасевича. 24 мая на саммите Евросоюза было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз и принять дополнительные целенаправленные экономические санкции.

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