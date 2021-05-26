В бундестаге заявили о посадке Ryanair в Минске с ведома России

Посадка самолета авиакомпании Ryanair в Минске была осуществлена с согласия России. Такое мнение высказал глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген, не приведя при этом конкретных аргументов.

«Стоит по меньшей мере исходить из того, что государственный угон самолета происходил с согласия Кремля, если даже не при оперативной поддержке со стороны России», — сказал он изданию Rheinischen Post.

Политик указал на то, что без поддержки Москвы президент Белоруссии Александр Лукашенко «уже давно бы больше не был у власти». Помимо этого, Реттген призвал к санкциям в отношении Минска, в частности против военных, госпредприятий и структур безопасности.

При этом накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что главы государств и правительств стран ЕС обсудили возможную причастность России к инциденту с самолетом в Минске, однако имеющаяся информация не позволяет утверждать что-либо.

Также она подчеркнула, что отношения с Россией долго обсуждались без привязки к инциденту с самолетом.

В сою очередь, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан указал на то, что власти Белоруссии приняли решение о принудительной посадке самолета Ryanair в Минске самостоятельно, независимо от Москвы.

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Также в Сети появилась запись разговора пилота самолета с белорусским авиадиспетчером, согласно которой диспетчер посоветовал борту приземлиться «в целях безопасности».

На борту лайнера находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки судна его задержали, а Следственный комитет республики возбудил уголовное дело из-за сообщения о ложном минировании самолета.

Произошедшее осудили страны Запада, некоторое из них запретили своим авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве Белоруссии, а также призвали власти республики отпустить Протасевича. 24 мая на саммите Евросоюза было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз и принять дополнительные целенаправленные экономические санкции.