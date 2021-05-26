Захарова назвала неуважением демонтаж флага России в Риге

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду, 26 мая, назвала демонтаж российского флага в центре Риги неприкрытым неуважением к государственной символике России.

По слова дипломата, российская сторона предприняла соответствующие дипломатические демарши в Москве и Риге после произошедшего.

«Прежде всего, это неприкрытое неуважение к государственной символике России. В этой связи предприняли соответствующие демарши в Москве и в Риге, указали на пагубность подобных провокационных шагов для выстраивания двусторонних отношений», — говорится в распространенном на сайте МИДа комментарии Захаровой.

Она с сожалением отметила, что подобные манипуляции вписываются в откровенно русофобскую линию, проводимую властями Латвии. Дипломат также назвала неубедительными попытки объяснить демонтаж российского флага действиями местных чиновников и ссылками на решения международных спортивных структур, запретивших России использовать на чемпионате мира свой флаг.

Захарова подчеркнула, что такие ограничения касаются лишь мест проведения спортивных мероприятий, и напомнила, что об этом ранее говорили и в самой Риге, размещая российский флаг на улицах города.

«Похоже, что наши латвийские соседи всеми силами стараются закрепиться в рядах недружественных России государств. Если это осознанный выбор латвийской стороны, будем делать выводы», — заявила она.

Демонтаж российского флага произошел 24 мая на площади в центре Риги, где размещены флаги стран, участвующих в чемпионате мира по хоккею, который проходит в Латвии. Российский триколор заменили флагом Олимпийского комитета России (ОКР).

Как прокомментировали инцидент в российском посольстве в Латвии, «вразумительной аргументации» на демонтаж российского флага и его замену от властей не последовало.

25 мая в МИД Латвии заявили, что решение о замене национального российского флага на флаг с символикой ОКР на площади в центре Риги — не политическое, а якобы юридически обоснованное дисквалификацией России по допинговым вопросам.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в этот же день, комментируя замену российского флага, рассказал «Известиям», что давление на Россию усиливается по всем фронтам.

Из-за санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) России предписано в течение двух лет участвовать в международных соревнованиях под символикой ОКР, такое решение Спортивный арбитражный суд (CAS) принял 17 декабря 2020 года. Решение было принято инстанцией в связи со спором между WADA и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).