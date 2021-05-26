В валютном балансе банковской системы России обнаружили дыру

Банковская система России по итогам апреля продемонстрировала дыру в валютном балансе. Соответствующие данные следуют из отчетности банковского сектора, которую опубликовал Центробанк.

На 1 мая 2021 года отрицательные чистые валютные активы банковского сектора достигли максимума — $15 млрд (более 1 трлн рублей). Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий уточнил, что отрицательные валютные активы образовались в ноябре и стабильно нарастали до мая.

«Формирование отрицательных чистых валютных активов означает, что валютные обязательства банков превышают их валютные активы. По существу, банки ставят, без учета их забалансовых позиций, на укрепление рубля», — рассказал Осадчий «РИА Новости» в среду, 26 мая.

26 мая главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман заявил, что рубль продолжит укрепление до конца мая на фоне позитивных сведений в геополитике и склонности к риску на финансовых площадках. По его словам, влияние на курс валют окажет и показатель запасов нефти в США, которые сократились почти на 1,2 млн баррелей. Этот фактор может привести к росту цен на нефть марки Brent до $69 и выше.

Ранее, 17 мая, первый зампред ЦБ Ксения Юдаева сообщила, что Банк России видит достаточно быстрый рост долговой нагрузки (ПДН) россиян. По ее словам, в некоторых сегментах можно говорить о пузырях.

Она напомнила, что в 2020 году регулятор волновала стабильность финансовых рынков, тогда как в настоящий момент Банк России озабочен долговой нагрузкой населения и возможным формированием пузырей.