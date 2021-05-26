Российские моряки не обращались за помощью после столкновения с японским судном

Никто из членов российского судна «Амур», которое столкнулось в море с японской рыболовецкой шхуной, не арестован, за помощью не обращался. Об этом в среду, 26 мая, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на генерального консула РФ в Саппоро Сергея Марина.

«Члены экипажа судна «Амур» были опрошены на месте сотрудниками управления безопасности на море. Никто не арестован, к нам за помощью пока не обращались», — отметил он.

Инцидент произошел утром в среду неподалеку от японского острова Хоккайдо в Охотском море. Столкнулись японское судно весом почти 10 т и российский «Амур» массой 662 т. После аварии японская шхуна, на борту которой было пять человек, перевернулась.

Изначально сообщалось, что трое японских моряков находятся в критическом состоянии без сознания, однако позже в Японии подтвердили смерть всех троих.

Патрульный корабль управления безопасности на море Японии доставил в порт города Момбецу двух пострадавших, а также тела трех погибших местных рыбаков.

Посольство России в Токио выразило соболезнования в связи с гибелью рыбаков. Дипломаты отметили, что находятся в постоянном контакте с японской стороной, уточняют все обстоятельства происшествия.

В спасательном центре «Южно-Сахалинск» «Интерфаксу» заявили, что авария произошла в условиях плохой видимости. По словам генконсула Сергея Марина, утром в районе столкновения наблюдался сильный туман.