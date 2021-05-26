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Жильцам аварийных домов в Хабаровском крае дадут квартиры на три года раньше

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Во время доклада на заседании законодательной думы Хабаровского края врио губернатора Михаил Дегтярев заявил, что жители аварийных домов получат новые квартиры на три года раньше. Правительство региона заключило соглашение с Фондом содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

«Люди на три года раньше получат новые квартиры. Не в 2025 году, а до 31 декабря 2022 года», — сказал Дегтярев.

Современное жилье получат более 3,4 тыс. человек, сообщает ИА AmurMedia. Также во время своей речи Михаил Дегтярев отметил, что дома на проспекте 60-летия Октября в Хабаровске — одна из первоочередных задач.

План расселения из аварийного жилья в 2019–2020 годах был выполнен более чем на 200%. Об этом 12 мая заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. В национальном проекте «Жилье и городская среда» до 2024 года на данные цели предусмотрено более 400 млрд рублей. По этой программе должны расселить более полумиллиона человек, отметил Мишустин. В ближайшее время будут определены подходы к продолжению реализации программы переселения.

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