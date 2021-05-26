Жильцам аварийных домов в Хабаровском крае дадут квартиры на три года раньше
Во время доклада на заседании законодательной думы Хабаровского края врио губернатора Михаил Дегтярев заявил, что жители аварийных домов получат новые квартиры на три года раньше. Правительство региона заключило соглашение с Фондом содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства.
«Люди на три года раньше получат новые квартиры. Не в 2025 году, а до 31 декабря 2022 года», — сказал Дегтярев.
Современное жилье получат более 3,4 тыс. человек, сообщает ИА AmurMedia. Также во время своей речи Михаил Дегтярев отметил, что дома на проспекте 60-летия Октября в Хабаровске — одна из первоочередных задач.
План расселения из аварийного жилья в 2019–2020 годах был выполнен более чем на 200%. Об этом 12 мая заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. В национальном проекте «Жилье и городская среда» до 2024 года на данные цели предусмотрено более 400 млрд рублей. По этой программе должны расселить более полумиллиона человек, отметил Мишустин. В ближайшее время будут определены подходы к продолжению реализации программы переселения.