Три человека задержаны по делу о крушении фуникулера в Италии

Трое сотрудников обслуживающей компании стали фигурантами уголовного дела о крушении кабины фуникулера на севере Италии. Об этом 26 мая сообщило агентство Ansa.

Как рассказал командующий карабинерами провинции Вербании подполковник Альберто Чиконьяни, сбои в работе канатной дороги возникли из-за технического обслуживания и неисправности системы безопасности. Специалисты не решали проблему или проводили частичный ремонт, уточнил он.

Инцидент произошел 23 мая. Канатная дорога соединяет населенный пункт Стреза на берегу озера Лаго Маджоре и гору Монтероне высотой почти 1,5 тыс. м. За 100 м до вершины на максимальной высоте произошло обрушение линии. В итоге с 20-метровой высоты рухнула одна кабина, в которой находились по крайней мере 15 человек. 14 из них погибли, в том числе двое детей. Задержаны трое подозреваемых.

Это Луиджи Нерини, владелец компании, которая управляет заводом Ferrovie Mottarone srl, директор и оперативный руководитель службы. Арест санкционирован прокурором Вербании Олимпией Босси, которая вместе с прокурором Лаурой Каррера координирует расследование.

Предварительное расследование установило, что «в разбившейся кабине была вскрыта аварийная тормозная система» . Устройство, которое удерживало тормозные колодки на расстоянии, было не снято. По мнению следователей, это были осознанные действия техников, с целью избежать перебоев в работе канатной дороги, у которой были неполадки после возобновления ее работы.

После остановки из-за пандемии канатная дорога Моттароне была введена в эксплуатацию около месяца.