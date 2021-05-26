Штормовое предупреждение объявили в Ростове-на-Дону из-за ветра

В Ростове-на-Дону 26 мая объявили штормовое предупреждение. Согласно прогнозам Гидрометцентра, скорость ветра будет достигать 16 м/с.

Об ухудшении погодных условий сообщило городское управление по делам ГО и ЧС. Жителей Ростова просят соблюдать меры безопасности во избежание несчастных случаев. В частности, не рекомендуется приближаться к старым деревьям и оборванным проводам. При скачках электричества следует отключать электроприборы. Об этом пишет RostovGazeta.

Ранее синоптики назвали сроки начала купального сезона на Азовском море. По данным Гидрометцентра, к концу мая вода прогрелась до 19 градусов. Предполагается, что местные жители и туристы смогут купаться в конце первой — середине второй декады июня. Отмечается, что Азовское море прогревается быстрее, чем Черное, где температура воды составляет 13–16 градусов.