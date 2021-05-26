Три моряка погибли при столкновении японского и российского судов

Три японских рыбака погибли при столкновении российского рыболовецкого траулера «Амур» с японской шхуной «Хокко-мару 8» около острова Хоккайдо. Об этом сообщает в среду, 26 мая, Kyodo.

Агентство уточняет, что погибшими оказались 60-летний старший механик японского судна и двое 30-летних членов экипажа, которые находились на палубе.

26 мая, примерно в 6:00 утра (полночь мск), столкнулись «Хокко-мару 8» весом почти 10 т и «Амур», который весит 662 т. После аварии японское судно перевернулось. Трое рыбаков погибли, двое были спасены.

В спасательном центре «Южно-Сахалинск» «Интерфаксу» рассказали, что столкновение произошло в условиях плохой видимости. Генеральный консул России в Саппоро Сергей Марин сообщил, что утром в районе столкновения наблюдался сильный туман.

Патрульный корабль управления безопасности на море Японии в тот же день доставил в порт города Момбецу на севере Японии пострадавших и тела погибших рыбаков.

26 мая «Амур» был направлен в порт Момбецу. Посольство России в Японии также выразило соболезнования родным и близким погибших.