В Чехии назвали срок возобновления дискуссии в ЕС об отношениях с РФ

Евросоюз (ЕС) в июне продолжит дискуссию о построении отношений с Россией. Об этом заявил 25 мая премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в эфире ct24.

Политик признался, что рад выражению солидарности странами ЕС с Чехией в связи с инцидентом во Врбетице.

«Я рад, что мы осудили подрывные действия России по отношению к Евросоюзу и его другим государствам-членам», — подчеркнул он.

По словам Бабиша, дискуссию продолжат в июне, когда глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель представит отчет об отношениях Евросоюза с Россией.

«Дальнейшие шаги должны были бы производиться на основе пяти главных принципов политики по отношению к России», — подчеркнул он.

На саммите ЕС 24 мая Евросовет дал поручение Боррелю подготовить доклад о возможных вариантах политики в отношении России и представить его на заседании в июне. Также Европейский совет подтвердил приверженность «пяти принципам» в отношениях с Москвой, которые включают в себя исполнение Минских соглашений и ограниченное сотрудничество.

16 мая комитет по международным отношениям Европейского парламента создал проект доклада, который определяет главные принципы отношений с Россией. Так, в частности, в РФ должно быть построено «демократическое общество». Кроме того, предлагалось объединение усилий ЕС с США и НАТО с целью давления на Москву и предотвращения ее «вмешательства» в дела «Восточного партнерства».

В заключение политики подчеркнули, что если РФ продолжит «агрессивные действия», Евросоюзу следует рассмотреть вариант отключения страны от платежной системы SWIFT. Также руководству Европейского союза предложили признать незаконным новый состав Госдумы после предстоящих выборов в том случае, если организация признает их сфальсифицированными.

Российско-чешские отношения обострились в середине апреля, когда премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил, что власти страны подозревают российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Тогда же было объявлено о высылке 18 российских дипломатов.

В ответ Россия объявила 20 сотрудников чешского посольства в Москве персонами нон грата. В итоге стороны пришли к решению привести составы посольств в паритет. Обвинения Чехии российская сторона категорически отвергла, а факт того, что Прага не публикует доклад о взрыве, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала доказательством лжи.

17 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в Чехии запутались в расследовании по поводу взрывов в деревне Врбетице и едва ли придут к каким-то конкретным результатам.

Кроме того, и в Москве и в Брюсселе отмечали, что отношения РФ и ЕС находятся в упадке. При этом 30 апреля президент России Владимир Путин отметил, что российская сторона готова к восстановлению взаимодействия с Евросоюзом, в случае если в этом будет проявлена встречная заинтересованность.