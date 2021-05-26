WhatsApp подал в суд Индии иск против новых правил регулирования соцсетей

Мессенджер WhatsApp во вторник, 25 мая, подал в Верховный суд Дели иск против правительства Индии в связи с вступлением в силу новых правил регулирования социальных сетей. Об этом сообщает издание Times of India в среду, 26 мая.

Согласно новых правилам, социальные сети должны будут по требованию правительства Индии предоставлять данные о первом отправителе информации, который совершил правонарушение.

«Требовать от приложений для обмена сообщениями отслеживать чаты — это то же самое, что просить нас хранить отпечаток каждого сообщения, отправляемого в WhatsApp, это нарушит сквозное шифрование и в корне подрывает право людей на конфиденциальность», — заявил представитель WhatsApp изданию.

По его словам, компания постоянно выступает против тех требований, которые нарушают права пользователей на конфиденциальность.

Ранее, 25 февраля, Индия опубликовала новые правила регулирования работы в стране технологических гигантов, таких как Facebook и Twitter.

При этом отмечалось, что подобное решение было принято в связи с игнорированием Twitter требований индийских властей принять меры к прекращению распространения дезинформации.