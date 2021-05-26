Пассажирский автобус загорелся в Ростове-на-Дону

Пассажирский автобус во время движения загорелся в Ростове-на-Дону. Об этом в среду, 25 мая, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Инцидент произошел на проспекте Стачки.

«В 06:02 мск поступило сообщение о загорании пассажирского автобуса № 67 на проспекте Стачки. Пострадавших нет. В 06:27 мск зафиксирована ликвидация пожара», — отметили в ведомстве.

Как добавили спасатели, в момент пожара в салоне находились пассажиры. Предварительной причиной происшествия в МЧС назвали неисправность узлов механизма автобуса.

Подробности и обстоятельства случившегося устанавливаются.

21 мая сообщалось, что в столичном районе Южное Бутово загорелись три автомобиля. Движение по Веневской улице было полностью перекрыто.