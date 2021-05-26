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Ученые предложили альтернативу ЕГЭ

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Вместо проведения экзаменов в формате Единого государственного экзамена (ЕГЭ) российских школьников можно оценивать по текущей успеваемости. Об этом 26 мая сообщил URA.ru со ссылкой на мнения докторов педагогических наук.

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Как полагает член-корреспондент Российской академии естественных наук (РАЕН), доктор педагогических наук Сергей Комков, ученика можно оценить по знаниям, которые он показал в 10 и 11 классах, и выставлять средний балл. «Также нужно добавлять все его достижения в различных областях: конкурсы, викторины, творческие работы», — заявил специалист.

По его мнению, старшеклассники по этой схеме смогут избежать стресса подготовки к экзаменам. А тем, что хочет сдать ЕГЭ в форме теста, можно оставить эту возможность.

По словам экс-заместителя министра образования России, ректора Московского государственного педуниверситета Игоря Реморенко, эта система не позволит объективно оценивать знания учеников. Он предлагает увеличить объем баллов, которые выпускники смогут добавить в портфолио.

Со своей стороны первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин предложил дать детям право выбора экзамена. Они должны иметь право или сдать ЕГЭ, или внутренние вступительные экзамены, написать сочинение или устный экзамен.

Эта проверка знаний поспособствует поступлению абитуриентов в творческие вузы, полагает Смолин.

15 мая Смолин заявил, что ЕГЭ имеет ряд негативных последствий. Так, школьники, которые готовятся сдавать только несколько предметов, плохо осваивают программу остальных, а опросы регулярно выявляют серьезные пробелы в знаниях.

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