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Врач назвал особенность врожденного иммунитета к COVID-19

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Человек может обладать врожденным иммунитетом к некоторым штаммам коронавируса, причем к ряду типов иммунитета может и не быть. Об этом в среду, 26 мая, рассказал «РИА Новости» врач-инфекционист Николай Малышев.

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«Врожденный иммунитет существует не только к коронавирусу, а ко многим инфекциям. Даже чума примерно у 4% не вызывает заболевания. Индивидуально это всё возможно, теоретически всё возможно», — отметил специалист.

Ранее в среду главврач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал «Известиям», что в России сегодня иммунитетом к коронавирусу обладают менее 50% граждан. Для победы же над пандемией, по его словам, защита должна выработаться как минимум у 70% населения, а в крупных городах — у 80%.

Накануне министр здравоохранения России Михаил Муршако назвал ситуацию с COVID-19 в регионах страны напряженной, и сказал, что изменить это сможет только вакцинация. По его словам, врачам следует подавать пример населению, чтобы стимулировать граждан делать прививки.

В тот же день спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что для полной победы над коронавирусом жителям страны необходимо проходить вакцинацию. Она добавила, что проблем с вакцинами нет, препараты доступны всем желающим. Как подчеркнула председатель Совфеда, в настоящее время необходима ответственность граждан и их желание обезопасить себя и своих близких, а также поспособствовать улучшению ситуации в стране.

В России с 18 января проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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