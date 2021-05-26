МИД Финляндии вызвал посла Белоруссии из-за инцидента с Ryanair

Финляндия 25 мая вызвала посла Белоруссии Алексея Самосуева, выразив ему протест в связи с инцидентом с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство Финляндии на странице в Twitter.

«Государственный секретарь [Матти] Анттонен выразил решительное осуждение Финляндией принудительной посадки рейса Ryanair и потребовал немедленного освобождения задержанных журналиста Романа Протасевича и Софии Сапеги», — говорится в сообщении МИДа.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске в связи с сообщением о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29.

На борту в это время находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, который был задержан после посадки воздушного судна. Кроме того, также была задержана россиянка Софья Сапега.

25 мая арест Сапеги продлили на два месяца в связи с подозрениями к причастности к преступлениям. Тогда же официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о получении разрешения на встречу российского консула с девушкой.

Страны Запада раскритиковали Минск после произошедшего. В частности, Евросоюз принял решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в страны ЕС, европейским авиаперевозчикам рекомендовано облетать Белоруссию.

После данного заявления полеты в воздушном пространстве республики приостановили авиакомпании Австрии (Austrian Airlines), Финляндии (Finnair), Франции (Air France), Латвии (airBaltic), Польши (LOT), Венгрии (Wizz Air), Германии (Lufthansa), Нидерландов (KLM), Австралии (Australian Airlines) и Испании (Iberia).

В свою очередь, в Кремле 25 мая выразили сожаление относительно данной ситуации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что сначала нужно объективно разбираться в произошедшим, а потом уже принимать меры, но европейские страны пошли по другому пути.