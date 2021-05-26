Город в Калифорнии начал уходить под землю

Фермерский город Коркоран в калифорнийской долине Сан-Хоакин, США, стал уходить под землю. Со стороны изменения не очень видны, но их можно хорошо отследить по спутниковым снимкам NASA, сообщило 25 мая издание The New York Times.

За последние 14 лет город в некоторых местах опустился на 11,5 футов (около 3,5 м). По мнению специалистов, причиной стало выдувание земли, которое происходит, когда большое количество воды уходит из подземного грунта, в результате чего нижележащие отложения оседают.

Каждый год все 7,47 квадратных миль (примерно 800 га) Коркорана с его 21 960 жителями оседают совсем немного, поскольку почва опускается от нескольких см до почти 0,6 м. Ни дома, ни здания, ни дороги не рушатся. Просадка не столь драматична, но ее влияние на топографию города значительна, отмечают эксперты.

Агентство по управлению водными ресурсами полагает , что город опустится еще на 1,8–3,4 м в течение следующих 19 лет. В настоящее время разрушены оболочки колодцев с питьевой водой, а городскую дамбу пришлось перестроить за $10 млн.

По данным Геологической службы США, в Коркоране и других частях долины Сан-Хоакин земля постепенно, но неуклонно сокращалась в основном из-за того, что сельскохозяйственные компании на протяжении десятилетий качали подземные воды для орошения своих посевов.

19 мая сообщалось, что огромный айсберг откололся от Антарктиды. Размер ледника превысил площадь испанского острова Мальорка.