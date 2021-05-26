Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Город в Калифорнии начал уходить под землю
Мир
Загадочную военную базу обнаружили на острове в Йемене
Мир
Четыре человека погибли в США в результате стрельбы
Экономика
Аналитик спрогнозировал укрепление рубля до конца мая
Мир
Участки для голосования открылись на президентских выборах в Сирии
Спорт
Макгрегор стал самым высокооплачиваемым спортсменом года
Мир
Китай трижды отказался принять звонок главы Пентагона
Мир
В Индии эвакуировали 3,5 млн человек из-за циклона «Яас»
Мир
Два человека погибли и пятеро пострадали при взрыве в офисе в Китае

Аналитик спрогнозировал укрепление рубля до конца мая

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рубль продолжит укрепление до конца мая на фоне позитивных сведений в геополитике и склонности к риску на финансовых площадках. Об этом в среду, 26 мая, сообщил главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Валюту покрепче: рублю прописали рост до 73 за доллар к концу года
Его поддержит восстанавливающийся спрос на нефть и снижение геополитической напряженности

Он добавил, что у инвесторов появились оптимистичные ожидания после новостей о предстоящей встрече Джо Байдена и Владимира Путина 15–16 июня в Женеве.

«Приятной неожиданностью стали и опубликованные во вторник данные по уровню безработицы в России. Она в апреле сократился до 5,2% после 5,4% в марте. Цена нефти Brent поднялась с начала недели с $65 за баррель в диапазон $68–69. Сегодня можно ожидать достаточно спокойное движение курса рубля в текущих диапазонах», — заявил эксперт в беседе с РГ.

По его словам, влияние на курс валют окажет и показатель запасов нефти в США, которые сократились почти на 1,2 млн баррелей. Этот фактор может привести к росту цен на нефть марки Brent до $69 и выше. Также существует вариант ослабления ее стоимости до $67,7.

«Такая динамика способна укрепить или ослабить курс российской валюты. Наиболее актуальный диапазон на среду: 73,1–73,9 рубля за доллар и 89,3-90,3 рубля за евро», — пояснил Гойхман.

Для оценки перспектив в курсе валют он посоветовал также изучить данные по инфляции и ВВП США за I квартал, а также по международным резервам Центрального банка РФ.

К концу недели, по прогнозам аналитика, курс доллара может опуститься примерно до 72,8 рубля, а курс евро — до 89,4 рубля. Максимальная же цена за доллар в ближайшие дни составит 74,6 рубля, за евро — 90,4 рубля. В целом до конца мая российская валюта будет укрепляться, заключил специалист.

24 мая преподаватель школы бизнеса «Синергия» Антон Емельянов рассказал «Известиям», что летом 2021 года курс валютной пары, по всей видимости, не выйдет из коридора плюс-минус 5–7% к текущим курсам. В качестве причин он указал положительную динамику цен на нефть и западные санкции.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021