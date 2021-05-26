Аналитик спрогнозировал укрепление рубля до конца мая

Рубль продолжит укрепление до конца мая на фоне позитивных сведений в геополитике и склонности к риску на финансовых площадках. Об этом в среду, 26 мая, сообщил главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Он добавил, что у инвесторов появились оптимистичные ожидания после новостей о предстоящей встрече Джо Байдена и Владимира Путина 15–16 июня в Женеве.

«Приятной неожиданностью стали и опубликованные во вторник данные по уровню безработицы в России. Она в апреле сократился до 5,2% после 5,4% в марте. Цена нефти Brent поднялась с начала недели с $65 за баррель в диапазон $68–69. Сегодня можно ожидать достаточно спокойное движение курса рубля в текущих диапазонах», — заявил эксперт в беседе с РГ.

По его словам, влияние на курс валют окажет и показатель запасов нефти в США, которые сократились почти на 1,2 млн баррелей. Этот фактор может привести к росту цен на нефть марки Brent до $69 и выше. Также существует вариант ослабления ее стоимости до $67,7.

«Такая динамика способна укрепить или ослабить курс российской валюты. Наиболее актуальный диапазон на среду: 73,1–73,9 рубля за доллар и 89,3-90,3 рубля за евро», — пояснил Гойхман.

Для оценки перспектив в курсе валют он посоветовал также изучить данные по инфляции и ВВП США за I квартал, а также по международным резервам Центрального банка РФ.

К концу недели, по прогнозам аналитика, курс доллара может опуститься примерно до 72,8 рубля, а курс евро — до 89,4 рубля. Максимальная же цена за доллар в ближайшие дни составит 74,6 рубля, за евро — 90,4 рубля. В целом до конца мая российская валюта будет укрепляться, заключил специалист.

24 мая преподаватель школы бизнеса «Синергия» Антон Емельянов рассказал «Известиям», что летом 2021 года курс валютной пары, по всей видимости, не выйдет из коридора плюс-минус 5–7% к текущим курсам. В качестве причин он указал положительную динамику цен на нефть и западные санкции.