Четыре человека погибли в США в результате стрельбы

В деревне Западный Джефферсон в американском штате Огайо погибли четыре человека в результате стрельбы. Об этом сообщило во вторник, 25 мая, издание The Hill.

Начальник полиции Западного Джефферсона Кристофер Флойд рассказал журналистам, что три жертвы были обнаружены в квартире, тогда как один человек оказался снаружи.

Полиция идентифицировала погибших спустя день. Флойд уточнил, что в настоящий момент есть версия, согласно которой убийства могли произойти днем в понедельник.

«На данный момент мы не знаем, было ли это неудачным ограблением или чем-то еще», — рассказал он Columbus Dispatch.

Флойд также отметил, что в Западном Джефферсоне «ничего подобного не происходит». По его словам, последнее убийство в деревне произошло в 2012 году. Начальник полиции подчеркнул, что расследование дела продолжается.

Ранее, 23 мая, в Огайо погибло три человека, еще пятеро получили ранения в результате стрельбы в баре. Сообщалось, что инцидент произошел в городе Янгстаун. Пострадавшие были доставлены в больницу.