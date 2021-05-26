Эксперт дал советы по противостоянию телефонным мошенникам

Звонок с неизвестного номера или обращение в мессенджере представителя «успешной финансовой организации», но без лицензии Центробанка на легальную деятельность в стране должны настораживать. Об этом рассказал старший юрист практики банковского и финансового права, рынков капитала Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Максим Барышев.

Он порекомендовал при получении звонка или сообщения от представителя «финансовой организации» уточнить, откуда у собеседника ваши личные данные, имеется ли у предполагаемой организации ваше согласие на предоставление рекламы.

«Следует также уточнить наименование финансовой организации, ее ОГРН, номер и вид лицензии ЦБ РФ обратившейся финансовой организации», — приводит слова Барышева «Прайм» 26 мая.

По словам эксперта, возможно, на этом этапе по инициативе представителя «банка» разговор прекратится.

Вычислить афериста и недобросовестную рекламу финансовых услуг можно, если представитель дает безусловные гарантии эффективности деятельности брокера (форекс-дилера) или доходности вложений в финансовый инструмент, а также утаивает сведения о больших рисках при вложении инвестиций, сказал Барышев.

Он отметил, что при подобном обращении должно насторожить то, что представитель «финансовой организации» рекламирует иностранные финансовые инструменты, которые не допущены к публичному размещению или публичному обращению в России, или сложные финансовые инструменты, не интересуясь при этом у получателя сообщения, имеет ли он статус квалифицированного инвестора.

Эксперт предостерег, что, возможно, мошенники постараются выяснить пароли и логины от интернет-банкинга, личного кабинета на сайте финансовой организации, либо на портале госуслуг.

«В этом случае речь идет о таком распространенном виде интернет-мошенничества как фишинг, целью которого является получение доступа к конфиденциальной информации и данным пользователя — логинам и паролям», — подчеркнул Барышев.

Эксперт добавил, что необходимо быть бдительным — не открывать ссылки сомнительного содержания.

«Фишинговые письма, имитирующие различные известные системы финансовых организаций, могут содержать картинки, ничем не отличающиеся от логотипов реальных брендов, сайтов или фирменных стилей», — рассказал юрист.

24 мая начальник отдела по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов рассказал, что злоумышленники подбирают номера, схожие с теми, что используются реальными учреждениями, например банковскими call-центрами, чтобы вызвать доверие у потенциальной жертвы еще до начала разговора. Эксперт пояснил, что «присвоить» себе настоящий номер банковского call-центра невозможно.