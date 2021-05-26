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Депутат рады оценил инициативу Зеленского о создании нацсопротивления

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Законопроекты президента Украины Владимира Зеленского «Об основах национального сопротивления» и об увеличении численности вооруженных сил являются свидетельством планов на партизанскую войну. Об этом во вторник, 25 мая, заявил депутат Верховной Рады Вадим Рабинович.

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«Смысл в том, что всех будут готовить для ведения партизанской войны, в том числе и на оккупированных территориях. В случае инвалидности — бесплатное лечение. Члены сопротивления должны отражать информационную агрессию, быть патриотами и противодействовать деятельности диверсионно-разведывательных групп», — отметил Рабинович в своем аккаунте в Facebook.

По его словам, целью предложения украинского лидера является формирование системы территориальных батальонов, применяемых по решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и самого Зеленского.

Во вторник Зеленский предложил создать на Украине национальное сопротивление для повышения обороноспособности государства. Также в этот день украинский лидер внес в Верховную раду законопроекты, которые направлены на увеличение численности вооруженных сил страны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя данные инициативы президента Украины, заявила, что таким образом в центре Европы вскармливается милитаристский режим.

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