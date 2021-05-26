Российское судно «Амур» направили на север Японии после столкновения

Российский рыболовецкий траулер «Амур» был направлен в порт города Момбецу на севере Японии после столкновения с японской шхуной «Хокко-мару 8» в Охотском море.

«Со своей стороны посольство и генконсульство России в Саппоро окажут все необходимое содействие россиянам, находившимся на борту судна «Амур», которое в сопровождении корабля Управления безопасности на море Японии было направлено в порт Момбецу», — говорится в сообщении посольства России в Японии, опубликованном в среду, 26 мая, в Facebook.

Диппредставительство также выразило соболезнования родным и близким погибших. В посольстве уточнили, что посольство и генконсульство России в Саппоро окажут все необходимое содействие гражданам России, которые находились на борту российского траулера.

«Находимся в постоянном контакте с японской стороной, уточняем все обстоятельства происшествия. Исходим из того, что оно будет объективно и непредвзято расследовано компетентными органами», — говорится в сообщении.

Кроме того, один из выживших рыбаков сообщил, что во время инцидента японское судно не двигалось.

«В момент столкновения (японское — Ред.) судно находилось в работе <...> и не могло двигаться. С нами столкнулось российское судно», — приводит слова рыбака Kyodo.

Ранее в этот день, примерно в 6:00 утра в среду (полночь мск), столкнулись японское судно весом почти 10 т и российский корабль «Амур», который весит 662 т. После аварии японское судно перевернулось. Трое рыбаков погибли, двое были спасены.

Патрульный корабль управления безопасности на море Японии в тот же день доставил в порт города Момбецу двух пострадавших и тела погибших рыбаков.

В спасательном центре «Южно-Сахалинск» «Интерфаксу» заявили, что авария произошла в условиях плохой видимости. По словам генерального консула РФ в Саппоро Сергея Марина, утром в районе столкновения наблюдался сильный туман.