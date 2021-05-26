Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Российское судно «Амур» направили на север Японии после столкновения
Спорт
Макгрегор стал самым высокооплачиваемым спортсменом года
Мир
Китай трижды отказался принять звонок главы Пентагона
Мир
В Индии эвакуировали 3,5 млн человек из-за циклона «Яас»
Мир
США выступили за международное изучение теорий происхождения COVID-19
Армия
Дальние бомбардировщики Ту-22М3 начали летать над Средиземным морем
Наука
Луна подошла на минимальное расстояние к Земле
Мир
Чешское посольство в Москве уволило 71 местного работника
Экономика
Минпромторг выделит 1 млрд рублей субсидий на разработки экотранспорта

Российское судно «Амур» направили на север Японии после столкновения

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский рыболовецкий траулер «Амур» был направлен в порт города Момбецу на севере Японии после столкновения с японской шхуной «Хокко-мару 8» в Охотском море.

«Со своей стороны посольство и генконсульство России в Саппоро окажут все необходимое содействие россиянам, находившимся на борту судна «Амур», которое в сопровождении корабля Управления безопасности на море Японии было направлено в порт Момбецу», — говорится в сообщении посольства России в Японии, опубликованном в среду, 26 мая, в Facebook.

«Буквально смыло с палубы»: в Баренцевом море затонуло судно с моряками
Два человека спасены, один моряк найден мертвым, поиски еще 16 человек продолжаются

Диппредставительство также выразило соболезнования родным и близким погибших. В посольстве уточнили, что посольство и генконсульство России в Саппоро окажут все необходимое содействие гражданам России, которые находились на борту российского траулера.

«Находимся в постоянном контакте с японской стороной, уточняем все обстоятельства происшествия. Исходим из того, что оно будет объективно и непредвзято расследовано компетентными органами», — говорится в сообщении.

Кроме того, один из выживших рыбаков сообщил, что во время инцидента японское судно не двигалось.

«В момент столкновения (японское — Ред.) судно находилось в работе <...> и не могло двигаться. С нами столкнулось российское судно», — приводит слова рыбака Kyodo.

Ранее в этот день, примерно в 6:00 утра в среду (полночь мск), столкнулись японское судно весом почти 10 т и российский корабль «Амур», который весит 662 т. После аварии японское судно перевернулось. Трое рыбаков погибли, двое были спасены.

Патрульный корабль управления безопасности на море Японии в тот же день доставил в порт города Момбецу двух пострадавших и тела погибших рыбаков.

В спасательном центре «Южно-Сахалинск» «Интерфаксу» заявили, что авария произошла в условиях плохой видимости. По словам генерального консула РФ в Саппоро Сергея Марина, утром в районе столкновения наблюдался сильный туман.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021