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В России за сутки выявили 8373 новых случая COVID-19

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В России за последние сутки зарегистрировали 8 373 новых случая коронавируса, сообщили в среду, 26 мая, в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

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Больше всего новых случаев выявлено в Москве (2416), Санкт-Петербурге (839) и Подмосковье (744).

Также за минувшие 24 часа от последствий COVID-19 скончались 406 россиян, выздоровели 9 135 пациентов.

Всего в стране с момента начала эпидемии выявили 5 026 168 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период зафиксировано 119 600 летальных исходов, вылечились 4 642 090 человек.

Накануне глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что к осени от коронавируса должны быть привиты около 60% взрослого населения страны.

Министр подчеркнул, что переломить ситуацию с распространением COVID-19 в регионах России может только вакцинация. По его словам, врачам следует подавать пример населению, чтобы стимулировать данную процедуру.

В настоящее время в России проходит масштабная вакцинация от COVID-19, она началась 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. В стране зарегистрированы уже четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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