Названа вероятная причина столкновения японского и российского судов
Причиной столкновения российского торгового судна с японским рыболовецким кораблем мог стать сильный туман, рассказал 26 мая генеральный консул РФ в Саппоро Сергей Марин.
«Столкновение произошло примерно на линии соприкосновения в условиях сильного тумана. Они могли не заметить маленькую рыболовецкую шхуну. Но её там и не должно было бы быть, потому что слишком далеко от берега», — рассказал он.
По словам Марина, экипаж российского судна действовал в соответствии со всеми инструкциями: судно сразу же остановили после столкновения, затем провели спасательную операцию.
Российский генконсул отметил, что троих японских рыбаков вытащили из воды уже без сознания, вероятно, из-за переохлаждения. Они скончались еще до прибытия службы безопасности в море Японии, добавил он.
С российской стороны пострадавших нет, уточнил Марин.
Инцидент произошел утром в среду неподалеку от японского острова Хоккайдо. Столкнулись японское судно весом почти 10 т и российский корабль «Амур», массой 662 т. После аварии японская шхуна, на борту которой было пять человек, перевернулась.
Изначально сообщалось, что трое японских моряков находятся в критическом состоянии без сознания, однако позже в Японии подтвердили смерть всех троих.
Патрульный корабль управления безопасности на море Японии доставил в порт города Момбецу двух пострадавших, а также тела трех погибших местных рыбаков.
Посольство России в Токио выразило соболезнования в связи с гибелью рыбаков. Дипломаты отметили, что находятся в постоянном контакте с японской стороной, уточняют все обстоятельства происшествия.