Названа вероятная причина столкновения японского и российского судов

Причиной столкновения российского торгового судна с японским рыболовецким кораблем мог стать сильный туман, рассказал 26 мая генеральный консул РФ в Саппоро Сергей Марин.

«Столкновение произошло примерно на линии соприкосновения в условиях сильного тумана. Они могли не заметить маленькую рыболовецкую шхуну. Но её там и не должно было бы быть, потому что слишком далеко от берега», — рассказал он.

По словам Марина, экипаж российского судна действовал в соответствии со всеми инструкциями: судно сразу же остановили после столкновения, затем провели спасательную операцию.

Российский генконсул отметил, что троих японских рыбаков вытащили из воды уже без сознания, вероятно, из-за переохлаждения. Они скончались еще до прибытия службы безопасности в море Японии, добавил он.

С российской стороны пострадавших нет, уточнил Марин.

Инцидент произошел утром в среду неподалеку от японского острова Хоккайдо. Столкнулись японское судно весом почти 10 т и российский корабль «Амур», массой 662 т. После аварии японская шхуна, на борту которой было пять человек, перевернулась.

Изначально сообщалось, что трое японских моряков находятся в критическом состоянии без сознания, однако позже в Японии подтвердили смерть всех троих.

Патрульный корабль управления безопасности на море Японии доставил в порт города Момбецу двух пострадавших, а также тела трех погибших местных рыбаков.

Посольство России в Токио выразило соболезнования в связи с гибелью рыбаков. Дипломаты отметили, что находятся в постоянном контакте с японской стороной, уточняют все обстоятельства происшествия.