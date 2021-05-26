В Индии эвакуировали 3,5 млн человек из-за циклона «Яас»

С прибрежных территорий восточных штатов Одиша и Западная Бенгалия в Индии эвакуировали порядка 3,5 млн человек в связи с надвигающимся циклоном «Яас». Об этом сообщает в среду, 26 мая, телеканал NDTV со ссылкой на представителей местных властей.

Согласно прогнозам национальной метеорологической службы, «Яас» в ближайшее время приблизится к побережью между городом Парадип и островом Сагар. Жители столкнутся с сильными ливнями и ветром скоростью до 51,3 м/с. Отмечается, что циклон движется со стороны Бенгальского залива.

К настоящему моменту в Одише почти 3 млн человек уже оставили свои дома, тогда как около 500 тыс. человек покинули жилые помещения в Западной Бенгалии. Жители продолжают эвакуацию из регионов, по оценкам экспертов, можно ожидать еще большее количество беженцев.

Власти рекомендовали рыбакам не выходить в море. Кроме того, на фоне надвигающегося циклона полеты в аэропорту столицы Западной Бенгалии Калькутты приостановлены.

В 2019 году на Одишу обрушился циклон «Фани». Он стал самым мощным штормом, который обрушивался на штат с 2014 года, и одним из самых разрушительных в истории Индии за последние 20 лет. Скорость ветра в некоторых местах достигала 200 км/ч. Власти страны эвакуировали около 1 млн человек из низменных прибрежных районов штата.

Число погибших от «Фани» достигало более 30 человек. Более 300 жителей пострадали в результате шторма.