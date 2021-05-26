Луна подошла на минимальное расстояние к Земле

Луна подошла к Земле на самое близкое в 2021 году расстояние в 4:52 мск, это явление также называют Суперлунием, сообщает пресс-служба Московского планетария.

Полное затмение Суперлуны произойдет 26 мая и продлится с 12:45 до 15:53 мск. Однако увидеть его в России смогут только жители Дальнего Востока.

Короткую полную фазу затмения в вечернее время смогут наблюдать жители Хабаровского и Приморского краев, а также Камчатки и Чукотки.

В 14:19 мск спутник Земли погрузится в северную часть земной тени на 1,0095 своего диаметра. Внешние части тени окрасятся в голубоватые цвета от проходящего сквозь озон земной атмосферы солнечного света в северных полярных областях Земли. Голубой край в верхней части спутника будет диссонировать с красным цветом самой Луны.

Полные и частные фазы также можно будет рассмотреть на западном побережье Северной Америки, в Тихом океане, Индонезии, Австралии, а также на восточном побережье Азии.

Суперлунием называется приближение полной Луны к Земле на расстояние ближе 362 тыс. км.

Ранее 25 мая стало известно, что в среду произойдут сразу три астрономических события, связанных с Луной: перигей, полнолуние и затмение Луны. Такое сочетание явлений происходит примерно раз в 12 лет.