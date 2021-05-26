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Турки-киприоты заявили о готовности открыть внутреннюю границу острова

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Турко-кипрские власти заявили о готовности открыть со своей стороны КПП на внутренней границе острова со следующей недели. Об этом сообщил 25 мая Cyprus Mail со ссылкой на заявление спецпредставителя президента самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эргюна Ольгуна.

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По его словам, научно-консультативный комитет по вопросам борьбы с распространением нового коронавируса, действующий при турко-кипрском правительстве, принял решение возобновить передвижения через межобщинную границу. Перемещение через КПП планируется осуществлять на тех же условиях, которые существовали до начала пандемии, то есть с предоставлением права перехода не только киприотам, но и иностранцам.

Ольгун также подчеркнул, что в связи с улучшением эпидемиологической обстановки на юге Кипра указанный комитет еще на прошлой неделе переместил греческую часть острова из красной категории риска в оранжевую, что было обязательным условием турко-кипрского правительства для возобновления перемещения через внутреннюю границу. Это стало завершением гармонизации процесса решения спорных вопросов между греческой и турецкой общинами острова о согласовании условий для возобновления работы пограничных КПП.

При этом официального постановления правительства ТРСК не поступало. Турко-кипрская сторона поделилась подробностями проделанной ею работы с властями Республики Кипр, которые взяли паузу для изучения поступивших с севера предложений, отметил спецпредставитель. Вопрос рассмотрит межобщинный технический комитет по здравоохранению, который проведет заседание на этой неделе. Он уже собирался 21 мая, но тогда представители кипрских общин так и не согласовали механизм открытия внутренней границы острова, добавил Ольгун.

Отмечается, что пункты перехода через границу, разделяющую территории проживания греческой и турецкой общин Кипра Кипра, заблокированы для обычных жителей и гостей острова почти 15 месяцев. Официальной причиной их закрытия назвали пандемию коронавируса.

Кипр разделен по национальному признаку со времени вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории Кипра, на которой в 1983 году была образована самопровозглашенная Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК). Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами.

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